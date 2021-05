Почина Тидзень Червеного крижу

ВЕРБАС – Општинска орґанизация Червеного крижу Вербасу означи од 8. по 15. май Шветови дзень Червеного крижу и Тидзень Червеного крижу. Главна тема тогорочного означованя формулована як „UNSTOPPABLE–НЄЗАСТАНОВЯЦИ; Рахуйце на нас прето же и кед найчежше и далєй зме вєдно”. Тему одредзела Медзинародна федерация дружтвох Червеного крижу и Червеного полумешаца.

Медзинародни рух Червеного крижу и Червеного полумешаца потримує милиони людзох ширцом швета, под час зраженьох, природних катастрофох и кризох. Операюци ше на вецей як 150 роки гуманитарних акцийох, Медзинародни рух Червеного крижу и Червеного полумешаца пошвецени даваню гуманитарних програмох у прави час загроженим поєдинцом и заєднїцом тераз, и у будучносци.

По словох секретарки Червеного крижу Вербас Тат`яни Ґлушчевич, Општинска орґанизация Червеного крижу Вербас за наступни днї пририхтує даскельо акциї, преноши општински сайт.

Нєшка, 8. мая, Червени криж Войводини орґанизує онлайн квиз „Цо знаш о Червеному крижу”, а учаснїки млади волонтере зоз локалних орґанизацийох Червеного крижу Войводини, як и волонтере вербаского Червеного крижу.

На пондзелок, 10. мая, початок дзелєня беби-дарункох за дзеци (Червени криж Войводини, Червени криж Сербиї, Министерство за роботу, занятосц и социялни питаня) у Общим шпиталю Вербас.

Вовторок, 11. мая, Национални дзень добродзечних давательох креви, уручованє наградох найлєпшим учашнїком на литературно-подобовим конкурсу „Крев живот значи”, у Червеним крижу Вербас.

Истого дня, 11. мая, будзе и дзелєнє промотивного материялу о добродзечним даваню креви на Площи Николи Пашича у Вербаше.

Од 12. по 14. май годно наьивиц виставу роботох котри настали на роботньох Заєднїцкей програми за инклузию – Креативни куцик у Червеним крижу Вербас.

