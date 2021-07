ШИД – Од нєшка, заключно зоз штвартком, будзе ше оправяц драга Шид–Вашица прейґ пружного преходу на маґистралней пруги Беоґрад–Шид–Заґреб.

Як обвисцую зоз локалней самоуправи, дочасово будзе прервани транспорт од 8 по 16 годзин у часци улїцох Янка Веселиновича и Велька Пауновича.

Алтернативне транспортне рушанє од Шиду у улїци Янка Веселиновича у напряме Адашевцох и потим Вашици.

