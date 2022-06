Почина Юнийски фестивал у Вербаше

ВЕРБАС – Вербас и того року будзе домашнї традицийному Юнийскому фестивалу, трецому по шоре. Туристична орґанизация општини Вербас, под покровительством Општини Вербас, орґанизує од 13. по 18. юний шейсцдньову програму подзелєну до трох сеґментох – Днї уметносци, Весели днї и Днї традициї.

У рамикох Дньох уметносци, пондзелок, 13. юния, на 19 годзин на Площи Николи Пашича будзе отримани литературни вечар на котрим Єлена Бачич Алимпич будзе промововац кнїжку „Клетва”. На вовторок, 14. юния, на 18 годзин будзе отримана роботня за дзеци, а за 19 годзин заказани рочни концерт школярох Основней музичней школи Вербас.

У рамикох Веселих дньох на стреду, 15. юния, од 18 годзин тиж буду отримани роботнї за дзеци, од 19 годзин наступя аниматоре за дзеци, потим Мали балерини зоз „Creative dance studio”, а одбавена будзе и представа „Зар је тешко бити фин” школярох зоз ОШ „Бранко Радичевич” з Равного Села. Штварток, 16. юния, од 18 годзин будзе роботня за дзеци, од 19 годзин наступя Неон маскоти, карневалске шпациранє, а одбавена будзе и представа за дзеци „Гуска на Месецу” Театер „Звездица”.

У рамикох Дньох традициї, пияток и соботу, 17. и 18. юния, од 18 годзин за шицких нащивительох буду представени Етно столи, як и промоция школи фолклору Културного центру Вербаса. Од 19 годзин буду Смотри фолклорних танцох и обичайох, шпивацких ґрупох и жридлових инструментох, наступ културно-уметнїцких дружтвох и чуварох традициї општини Вербас и госцох.

Поволую ше шицки жителє општини Вербас же би нащивели и тогорочни Юнийски фестивал.

