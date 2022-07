Почина 15. Младежски волонтерски камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – 15. Младежски волонтерски камп, хтори того року будзе по проєкту „За красши Руски Керестур 2022”, почина нєшка и будзе тирвац по 5. авґуст. Сход волонтерох будзе на 9 годзин у дворе Школи „Петро Кузмякˮ дзе ше отрима догварку о роботи и реализациї кампа, а будзе ше давац и идеї и предкладаня за уметнїцки ришеня муралох.

Камп будзе уметнїцкого характеру и на локалним є уровню, та ше буду вирабяц мурали у школским дворе.

Камп як проєкт Туристичного здруженя Руски Керестур финансийно потримали Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох и Општина Кула зоз двох финансийних линийох, з обласци туризму и активносци младих.

