Почина 53. Фестивал поезиї младих у Вербаше

ВЕРБАС – Отримованє Фестивалу поезиї младих у Вербаше и того року пре пандемию корона вирусу заказане за перши днї єшенї, од 21. по 25. септембер. По словох секретара Бранислава Зубовича, тота найзначнєйша поетска манифестация у реґиону того року означує свой 53. родзени дзень, а з тей нагоди позбера поетох, литературних критичарох, музичарох и побиднїкох 51. и 52. манифестациї котри на тогорочним стретнуцу найлєпших младих поетох отримаю и промоциї своїх кнїжкох.

Фестивал почнє на вовторок, 21. септембра, зоз святочним отвераньом у просторийох Ґимназиї „Жарко Зренянин” и стаємну програму „Вилєт до прози”, дзе буду представени литературни опус литерата и управнїка Народней библиотеки Сербиї Владимира Пиштала. О його творчосци бешедовац буду Милета Ачимович Ивков и Ненад Шапоня, а у музичней часци програми наступи и хор „Св. Серафим Саровски”.

У програми „Портрет поети” котра будзе отримана на стреду, 22. септембра, у просторийох Библиотеки Блаґоє Бакович будзе гуториц свойо стихи. На поетским вечару госцох Фестивалу поезиї младих шлїдуюцого дня, штварток, у просторийох Городского музею свойо стихи гуториц буду Милош Янкович, Драґица Стоянович, Снежана Николич, Давид Кецман Дако, Зоран Дєрич, Емсур Хамзич и Дьордє Нешич, з музичним провадзеньом кантавтора з Нового Саду Неманї Нешича.

Пияток, тиж у просторийох Библиотеки, публики буду представени кнїжки двох побиднїцох Фестивалу поезиї младих – Амини Хрнчич котра победзела на 51. и Андєли Пендич котра победзела на 52. Фестивалу. О їх кнїжкох поезиї бешедовац буду Снежана Николич и Ґоран Лабудович Шарло.

Остатнього дня тей визначней манифестациї, на соботу, публика будзе мац нагоду присуствовац промоциї нових кнїжкох вербаских поетох Александра Семакина и Борислава Ґвозденовича, о котрих будзе бешедовац Милица Миленкович.

Закончуюци вечар 53. Фестивалу поезиї младих традицийно будзе отримани у сали биоскопа „Югославия” на котрим наступя дзешецеро млади поетове, финалисти тогорочного фестивалу, а потим и жири, на чиїм чолє Перо Зубац, преглаши лауреата и додзелї другу, трецу и награду „Станко Симичевич”. У музичней часци закончуюцей програми того вечара публики у Вербаше представи ше Ана Станич.

