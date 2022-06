Почина 61. „Червена ружаˮ, нєшка отверанє вистави и промоция моноґрафиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На отвореней сцени у дворе Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре наютре и на соботу, 1. и 2. юлия, будзе отримани 61. Фестивал рускей култури „Червена ружа”.

У рамикох Фестивалу, нєшка, 30. юния, будзе отверанє вистави и промоция моноґрафиї фотоґрафийох Будински на 19 годзин у школским будинку Замок. Орґанизованє тей вистави витворене у рамикох проєкту „Обряди преходох у фокусу обєктива фотоґрафох Будински” Заводу за културу войводянских Руснацох, а виставу у Замку годно опатриц и на пияток 1. и на соботу 2. юлия од 17 по 20 годзин.

Першого дня Фестивалу, односно на пияток, буду отримани два манифестациї – „Червене пупчеˮ, хторе почнє на 16.30 годзин, а хторе будзе орґанизоване з двох часцох. У першей буду виведзени осем нови руски дзецински шпиванки, а у другей часци ше школяре висших класох основних школох буду змагац у виводзеню народних шпиванкох прилагодзених їх возросту.

Истого дня, пияток на 20 годзин, будзе отримана манифестация „Одгуки ровнїниˮ у хторей публика годна одпатриц 21 шпивацку и танєчну точку на ревиялним наступе наших руских ансамблох.

Соботови вечар, хтори того року по першираз ноши назву Музични вечар „Юлиян Рамач Чамо”, почнє на 20 годзин, и на нїм наступя млади вокални солисти и ґрупи, котри ше зоз забавнима шпиванками буду змагац за авторску композицию и цалосни наступ, док змаганє за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас того року нє будзе, понеже ше за тоту катеґорию приявел лєм по єден учашнїк.

У другей, ревиялней часци того вечара, наступя шпиваче-ветеранє зоз народнима композициями зоз прешлих Ружох, лєбо хтори часто виводзени на тим фестивалу, а потим наступи госцуюци ансамбл „Бунєвацке коло” зоз Суботици.

Часц за розвагу того року будзе премесцена зоз двора Школи „Петро Кузмякˮ на желєну поверхносц коло Спортскей гали, дзе пияток наступи тамбурови оркестер „Коцурски бетяреˮ, а шлїдуюцого вечара, всоботу, наступи србобрански бенд „Банда дрвена” хтори грає обробки вельких домашнїх гитох.

(Опатрене 56 раз, нєшка 56)