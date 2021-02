Почисцени банкини у векших улїцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – По керестурских векших улїцох вчера окончене чисценє банкинох коло калдермох, у длужини коло 16 километри, а глїну хтора зоз тим назберана, гражданє можу одвесц за свойо потреби.

Робота окончена з ґредером, хтори анґажовала Општина Кула як пожичку зоз комуналного подприємства з Бачкого Брестовцу, а акцию орґанизовало и тиж финансує домашнї ЯКП Руском.

По словох директора Иґора Фейдия, наступних дньох, тє. по нєдзелї назберана глїна з банкинох ше будзе розвожиц, та теди з нєй себе годни вжац и заинтересовани жителє хтори ше приявя до Рускому, лєбо до Месней заєднїци.

Потим заплановане змивац калдерми и мосцики з огньогасним камионом Добродзечного огньогасного дружтва, та будзе обезпечене лєгчейше злїванє атмосферскей води з калдермох. На менших улїчкох до хторих ґредер нє мог войсц, знїманє банкинох оконча роботнїки Рускому.

