Пошвецанє обисцох будзе тирвац по 21. януар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей соботи, 8. януара, у парохиї св. оца Миколая почало, а нєшка ше предлужує традицийне пошвецанє обисцох зоз богоявлєнску воду, а будзе тирвац по 21. януар.

Од нєшка по 14. януар пошвецанє будзе на улїцох у часци валала ґу Крущичу, а од пиятоку преходзи ше на други бок валала и того дня буду пошвецени обисца на главним Вельким шоре (М. Тита), а вец од пондзелку далєй кажда улїца спрам Косанчичу.

Пошвецац ше почнє рано од 9 годзин, а тот обряд буду окончовац штирме священїки, з домашнїма о. Владиславом Варґом, о. Владимиром Медєшом, о. Михайлом Шантом и о. Данил Задрепко.

Як наглашел парох о. Варґа, пошвецац буду лєм доми парохиянох хтори то жадаю, и пре обставини нє буду ше длуго затримовац.

