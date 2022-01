ШИД – Вчера, на швето Богоявлєнє, у церкви Преображеня Господнього парох о. Михайло Режак после Служби Божей пошвецел и богоявлєнску воду хтору вирни потим ношели до своїх обисцох.

Пошвецанє обисцох почнє од пондзелку, а пред тим, пре актуални епидемийни стан, вирни хтори жадаю же би им обисце було пошвецене най ше приявя парохови.

