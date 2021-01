ОПШТИНА ШИД – Вчера на швето Богоявлєнє служени Служби Божо у наших грекокатолїцких цеквох и парохове о. Михайло Режак у Шидзе, о. Дарко Рац у Бачинцох и о. Владимир Еделински Миколка у Беркасове и Бикичу пошвецели богоявлєнску воду.

У Шидзе, по словох о. Михайла Режака, нє будзе пошвецаня обисцох парохиянох, а у Бачинцох парох о. Дарко Рац пошвецал обисца, як и о. Еделински хтори пондзелок и вовторок пошвецал обисца у Беркасове, а нєшка у Бикичу.

