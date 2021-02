Пошвецена винїца Мирослава Сокола

БИКИЧ – Винаре и винїцаре внєдзелю, 14. фебруара, преславели свойого защитнїка – святого Трифуна, защитнїка винїци и поля.

У Бикичу ше преславу Дня св. Трифуна уж традицийно означує у винїци нашого познатого винїцара и продукователя вина Мирослава Сокола.

У присустве Соколовей фамелиї и блїзких приятельох, винїцу пошвецел священїк парох у Бикичу о. Владимир Еделински Миколка, вон и залял чокот зоз вином, а Сокол символично орезал винову лозу, зоз чим ше означує будзенє винїци после жими и добри урожай грозна.

Од 14. фебруара почина и орезованє виновей лози.

