СРИМСКА МИТРОВИЦА – Притримуюци ше препоруки владики кир Георгия од 24. децембра 2020. року, у хторей ше пре епидемиолоґийну ситуацию нє препоручує пошвецац обисца, парох о. Варґа ище 12. януара послал писемка своїм парохияном з обвисценьом кеди будзе пошвецанє води и же ю можу вжац кажди дзень пред церкву и сами пошвециц свойо обисца.

После пошвецаня води на Богоявленє 19. януара, парох наглашел же би здрави парохиянє однєсли хорим швецену воду, як у Митровици так и у Латярку и околних местох.

