СРИМСКА МИТРОВИЦА – Понеже ше о два роки наполня 400 роки од шмерци святого священомученїка Йосафата и 60 роки як його мощи пренєшени до базилики святого Петра у Риме, парохиянє у Сримскей Митровици обновели и положели до церкви стару икону св. Йосафата котра була роками заруцена у архиви. Реставрована икона внєдзелю, 27. децембра, пошвецена.

У церкви у Сримскей Митровици тота икона будзе стац на муре коло бочного олтара Покрови, дзе ше єй вирни годни поклонїц и модлїц за помоц.

