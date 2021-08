Пошвецена овоц на Преображенє Господнє

НОВИ САД – У новосадскей церкви Святих апостолох Петра и Павла вирни вчера на богослуженьох преславели швето Преображенє Господнє.

У Велькей Служби Божей на 10 годзин домашнї парох о. Юлиян Рац потолковал значенє швета кед ше Исус преображел пред трома апостолами на гори Тавор и цо воно представя за нєшкайших вирних у їх каждодньовим християнским живоце.

На концу Служби священїк окончел и обряд пошвецаня овоци, а овоц у красних кошаркох приноша сами вирни, док на Служби було присутне красне и число парохиянох.

