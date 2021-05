БАЧИНЦИ – Вчера на швето Велькомученїка Георгия и у грекокатолїцкей церкви Святого апостола и євангелисти Луки на 10 годзин Службу Божу служел парох о. Дарко Рац, а на богослуженю були присутни коло 15 вирнїки.

После Служби Божей о. Рац по традициї пошвецел жито хторе було покладзене на штирох бокох швета, а вирни го вжали до своїх обисцох.

