ДЮРДЬОВ – У дюрдьовскей грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици вчера, на Шветли штварток, 6. мая, преславене швето велькомученїка Георгия – Дзуря по юлиянским календаре. На Велькей служби Божей пошвецене младе жито.

Вельку службу Божу служел домашнї священїк о. Михаил Холошняй, а по пошвецаню жита у парохиялним дворе, шицки вирни могли вжац пошвецене жито и однєсц го дому.

Вирни и того дня мали нагоду наживо провадзиц Службу на Фейсбук профилу о. Михаила Холошняя.

