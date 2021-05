ШИД – Внєдзелю на перши дзень Велькей ноци Шветочну Службу Божу служел парох о. Михайло Режак, а после богослуженя у порти пошвецени коло 30 кошарки з традицийнима вельконоцнима єдлами.

На Служби Божей було досц вирних, а окреме млади фамелиї з дзецми, хтори тиж принєсли вельконоцни кошарки на пошвецанє.

У церкви Преображеня Господнього о. Михайло Режак служел богослуженя од Велького штвартку, пиятку и соботи, а на други дзень швета после Служби Божей було мированє.

