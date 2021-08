ШИД – Пред Службу Божу, вчера у церкви Преображеня Господнього у Шидзе, парох о. Михайло Режак пошвецел нови ризи и златно-биле облєчиво хторе церкви подаровала малженска пара Владимир и Ксения Тормово.

З тей шветочней нагоди о. Режак подзековал даровательом на таким красним дарунку хтори, як визначел, будзе хасновани на дзешатки роки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)