БЕРКАСОВО/БИКИЧ – Парох о. Владимир Еделински Миколка после пошвецаня богоявлєнскей води у церквох у Беркасове и Бикичу, пошвецел и обисца вирних.

У Беркасове му помагал у пошвецаню млади помоцнїк зоз основней школи и пошвецени 40 обисца, а у Бикичу му помагал церковнїк и пошвецени тиж 40 обисца.

О. Еделински додава же ше почитовали епидемийни мири под час пошвецаня обисцох и же нє нащивени обисца дзе ше людзе нєчувствовали достаточно здраво.

