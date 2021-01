Пошвецени обисца у Беркасове и Бикичу

БЕРКАСОВО – У парохиї у Беркасове парох о. Владимир Еделински Миколка пондзелок и вовторок пошвецел 58 обисца.

Тиж, о. Еделински стреду пошвецал и обисца у филияли Бикич и вкупно пошвецел 42 обисца.

