Пошвецени швички на швето Стритения Господнього

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Дня 15.фебруара у парохиї Вознесения Господнього у Сримскей Митровици пошвецени числени швички за потребу вирних. У Богослуженю парохови о. Владиславови Варґови помагал богослов Милан Кузминац зоз Латярку.

У руских парохийох у Бачкей ше нє практикує пошвецанє швичкох за потреби вирних на швето Стритения Господньго. У Требнїкох єст молитви котри повязани зоз тим шветом, а модлї ше же би тоти швички були на прошвиценє и правдиве спознанє Господа. Тиж так ше модлї же би Господ вилял благодат и благослов на тоти швички же би вони винєсли вонка медзи людзох шветло Святого Духа котри пребува у нукашньосци и у наших думкох и були на кажду духовну и тїлесну потребу.

Вшелїяк же ше того дня здогадуєме и своєй швички котру зме прияли на кресценю и обовязку котри зме свидомо, або прейґ наших кумох прияли.

