Пошвецени 47 обисца

БАЧИНЦИ – Парох о. Дарко Рац з виронаучнима дзецми пошвецел вкупно 47 обисца вирних у тей парохиї.
Як за Рутенпрес гварел о. Дарко Рац, того року пре епидемиолоґийни стан и препоруки Владическей конференциї и Ординарияту нашей Епархиї, пошвецанє було окончене на специфични способ.
Парохиянє достали лїсток зоз пастирским писмом у хторим ше требало приявиц хто жада пошвециц обисце, а хто ше бої або є позитивни на вирус, або є у изолациї, бул одшмелєни най паноца нє прими до обисца.
О. Рац додава же ше парохиянє крашнє одволали и пошвецанє того року було скоро як и каждого другого.