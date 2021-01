По Богоявлєню, пошвеца ше обисца

КУЛА – И у кулскей грекокатолїцкей парохиї св. Йосафата, 19. януара преславене швето Богоявлєнє Господнє, а такой почало и пошвецанє обисцох.

На дзень Швета, Службу Божу служел капелан о. Платон Салак ЧСВВ хтори по Служби у виронаучней сали окончел и обяряд велького водосвятия, тє. пошвецаня води, зоз хтору такой почало и пошвецанє обисцох вирних.

Исти дзень парох кулски о. Дамян Кича ЧСВВ Литурґию служел у Крущичу дзе филияла кулскей парохиї, и по Служби пошвецена и вода, а потим и грекокатолїцки християнски обисца у тим месце.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)