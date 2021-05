По конєц мая отворени поволанки за „Ружу” и „Пупче”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Конкурс за нови руски дзецински шпиванки, хтори буду виведзени на тогорочним „Червеним пупчу”, як и поволанка младим за участвованє на „Червеней ружи”, отворени по конєц мая, а фестивал би мал буц отримани у авґусту.

На Конкурс за „Пупче” мож послац авторски, потераз нєвиводзени шпиванки за дзеци зоз текстом на руским язику, а право участвованя маю шицки заинтересовани зоз жеми и иножемства. Композициї треба же би були записани нотално, лєбо на ношачу звука, а треба приложиц и окреме видруковани текст.

За участвованє на „Червеней ружи” зоз рускима забавнима шпиванками мож ше приявиц у трох катеґорийох – змаганє за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, змаганє за найлєпшу авторску композицию (за авторох нєт старосна гранїца) и змаганє за найлєпши цалосни наступ.

Детальнєйши условия Конкурсу и Поволанки мож пречитац на сайту Дома култури Руски Керестур.

