По нєдзелї будзе схадзка Орґанизацийного одбору Ружи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Орґанизацийного и Програмного одбора Фестивала рускей култури „Червена ружа”, будзе отримана на вовторок, 29. юния на 19 годзин у Хорскей сали Дома култури.

На Дньовим шоре би мало буц утвердзованє и верификованє програмох манифестацийох 60. Фестивала рускей култури.

Най здогаднєме, тогорочни Фестивал будзе отримани од пиятка, 13. авґуста, кед будзе отримане „Червене пупче” и „Одгуки ровнїни”, на соботу, 14. авґуста, будзе „Червена ружа”, а на нєдзелю, 15. авґуста, ретроспектива народних шпиванкох.

Спомнути термин вибрани насампредз прето же то єдини викенд у авґусту, та аж и у септембру, хтори остал шлєбодни, кед у питаню календар манифестацийох по наших руских местох.

Тиж, з нагоди ювилейней 60. „Ружи”, буду поставени и два вистави – на єдней буду стари фотоґрафиї зоз потерашнїх 60 Червених ружох, а хтори на паноох буду поставени на даскелїх локацийох у Руским Керестуре, даскельо днї пред и после Манифестациї. Друга вистава, под назву „Руски дзивки”, будзе виложена през шицки три днї Манифестациї и прикаже руски дзивки у автентичним, народним облєчиве фото-документаристи Петра Дешича, и будзе поставена у рамикох проєкту „Дзвери музею” валалского Туристичного здруженя.

После каждого дня Манифестациї, предвидзене друженє у дворе Школи „Петро Кузмякˮ.

