По пондзелок послац информацию о участвованю на „Червеней ружи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Орґанизаторе 60. Фестивалу рускей култури Червена ружа обвисцую културно-уметнїцки дружтва, як и заинтересованих учашнїкох того Фестивалу, же би их поинформовали о своїх активносцох и можлївим участвованю на тогорочней Ружи.

Червена ружа того року будзе отримана 25. и 26. юния, а на нєй заплановани узвичаєни програмни змисти як цо то Червене пупче, Одгуки ровнїни и Фестивалски вечар.

Як визначене у обвисценю, орґанизаторох треба поинформовац о тим чи єст намири участвовац з музично-фолклорнима секциями на Червеней ружи, як и зоз хторима секциями, ансамблами би наступели на тогорочней Ружи. Одвити на тоти питаня треба послац по 8. марец.

Орґанизаторе тиж надпоминаю же отримованє лєбо пременки термина отримованя Ружи буду завишиц од мирох и препорученьох компетентних институцийох и орґанох задлужених за провадзенє епидемиї.

О шицких питаньох вязаних за тогорочну Ружу мож контактовац орґанизатора Михайла Бодянца на число телефона: 025/703-357, 025/703-032 и на число мобилного: 064/46-42-987 або на мейл адресу: dk.kerestur@gmail.com.

