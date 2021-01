По юлиянским календаре нєшка Богоявлєнє

ЕПАРХИЯ О. МИКОЛАЯ – У векшини парохийох нашей Епархиї по юлиянским календаре нєшка швето Богоявлєнє Господнє – Трокралї, єдно з найвекших и найстарших християнских шветох.

На Богоявлєнє ше Церква здогадує євангелскей подїї кед Йоан Хреститель на рики Йордан покресцел Исуса Христа и кед ше Бог у тей хвильки обявел як Св. тройца.

Вчера була Богоявлєнска вилїя и посни дзень, а швето нєшка будзе преславене на службох Божих у наших церквох.

На тото швето ше по Служби окончує и обряд пошвецаня води, з хтору священїки потим пошвецаю доми своїх парохиянох.

