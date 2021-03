Права и диялоґ иду вєдно

Урядова нащива министерки за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Ґордани Чомич и єй сотруднїкох Националному совиту Руснацох у його шедзиску у Руским Керестуре пришла у правим чаше.

Як перше, „институцийни живот”, та и дїялносци Националного совиту у пракси ище вше на початку нового року, цо значи же вельки роботи лєм пред нами, та плани годно присподобиц евентуалним суґестийом и порадом зоз найвисшей инстанци державней власци хтора конкретно задлужена за сполньованє меншинских правох. Далєй, делеґация Министерства уж нащивела значну часц з вецей як 20 националних совитох хтори маю меншински заєднїци у Сербиї, та годна лєгчейше и прецизнєйше похопиц специфичносц и окремносц рускей заєднїци у наисце пестрим и рижнородним меншинским мозаїку. За тот час, и вибрани представителє нашей заєднїци мали часу фундаментално обдумац и презентовац нашу позицию, потреби и проблеми.

Як резултат, з медийних звитох, алє и словох учашнїкох схадзки у Руским Керестуре, видзи ше же упечатки позитивни, а обчекованя и наздаваня реални. З другима словами, Министерство ше понука як коректни партнер и сервис у сполньованю меншинских правох, алє тиж так ясне же „за танґо потребни двойо”, односно же велька одвичательносц и на каждей поєдинєчней меншинскей заєднїци, та так и на нашей, рускей, и єй Националному совиту. Кельо мож нагаднуц медзи шориками, потримовка будзе завишиц од инициятиви. Вецей инициятиви – векша и потримовка. Кед же наисце будзе така пракса, то будзе и реалне и цалком коректне партнерство.

У пракси ище лєм ма буц видно праве значенє факту же после 10 рокох, у Влади Сербиї, у другим мандату премиєрки Ани Брнабич, ознова маме самостойне Министерство за людски и меншински права. Правда, у назви и „опису роботи” му и подєднак значни дружтвени диялоґ, феномен хтори насушно потребни у нашим дружтве. Ґу тому, институция диялоґу у нєрозлучней вязи з каждим концептом правох, як цо и людски и меншински права подрозумююцо иду вєдно, як розлични сеґменти истого спектра.

Уж и тим цо провадза тоту обласц нєобходне консултовац литературу же кеди зме го остатнї раз мали. Було то у давним мандату Влади Сербиї премиєра Мирка Цветковича, од 2008. по 2012. рок, кед тот ресор водзел министер Светозар Чиплич. Заправо, окремне Министерство було лєм по 2011, кед є после обсяжней реконструкциї Влади злучене з ресором державней управи. Тоту праксу затримали и шлїдуюци состави Влади, так же ресор меншинских правох 10 роки бул зведзени на нїзши ранґ владовей Канцелариї. Нє так же меншински заєднїци нє мали добре сотруднїцтво з Kанцеларию за людски и меншински права и єй директорку Сузану Паунович, аж напроцив. Алє по самей дефинициї, досяг владовей канцелариї у архитектури державней власци нє бул достаточно високи, понеже то заправо бул лєм „вивершни орґан вивершней власци”. Министерство, окрем же є часц державней еґзекутиви, тиж и политични орґан хтори нє лєм окончує, алє и креїрує державну политику у своїм ресору. Прето, як гварим, ище лєм будземе видзиц конкретни ефекти и резултати нового Министерства у обласци охрани и унапредзованя меншинских правох, алє цалком оправдане обчековац же буду лєпши и векши як дотераз.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)