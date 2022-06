Прави ше рибарску писту и шейталїще коло беґелю

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре тих дньох подприємство Води Войводини окончує роботи на ушорйованю и преширйованю инспекцийних дражкох од моста по базен зоз правого боку, хтори рибаре годни хасновац за лапанє риби, а валалчанє за рекреацию. По проєкту, чия ведносц 20 милиони динари, а хтору на инициятиву Месней заєднїци окончує подприємство Води Войводини, у другей фази предвидзене и кошенє наду од тромеджи на Широким по керестурски мост.

Хвильково, спомнуте подприємство од моста по базен прави два инспекцийни дражки. Горня ше будзе находзиц на истим месце дзе и була, алє ше ю поцагнє ґу лєшику, прецо ше мушело виняц єден пас древох, док долня инспекцийна дражка будзе писта за рибарох и на нєй буду направени 20 рибарски места.

По словох секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, у цеку и прегварки зоз компетентнима зоз локалней самоуправи же би ше на тей длужини поставело и ошвиценє, односно 20 кандилабери, а док ше роботи приведу ґу концу, у плану положиц и даскельо лавочки, та направиц шейталїще.

Викопану глїну ше вивожи на три локациї – коло керестурского моста, на Буячу долїну и ґу теметове, односно на такволани Ризничов парк, и будзе ше ю хасновац за ушорйованє драгох до поля, а брац ю можу и людзе з валалу хторим вона потребна.

