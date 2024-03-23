Превентивни препатрунки буду и у вербаским Дому здравя

ВЕРБАС – У Дому здравя „Велько Влахович” у Вербаше на ютре, 24. марца, од 8 по 16 годзин, буду орґанизовани превентивни препатрунки.

Препатрунок нє треба заказац, треба лєм присц до здравственей установи у назначеним периодзе. За жени старши од 40 роки орґанизовани и ултразвучни препатрунок першох и, по потреби, мамоґрафия, а за хлопох старших од 49 роки ПСА тест зоз хторим ше одкрива тумор простати.

Гевти гражданє, при хторих ше сумня на присуство хороти, буду упуцени на додатну дияґностику. Превенция и вчасне дияґностикованє од ключного значеня за успишне вилїченє од каждей хороти, наводзи ше у поволанки за превентивни препатрунки.