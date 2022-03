Преверце чи сце уписани до виберацкого списку

БЕОҐРАД – Понеже виберанково активносци за наступни парламентарни, локални и предсидательски виберанки почали 15. фебруара, заинтересовани гражданє ище вше можу окончиц увид до виберацкого списку.

Увид до виберацкого списку мож окончиц електронски, на службеним боку Министерства державней управи и локалней самоуправи (www.mduls.gov.rs) з уношеньом єдинственого матичного числа.

Гражданє можу глєдац уписованє, сцеранє, вименку, дополнєнє, лєбо виправку своїх податкох у виберацким списку, а на локалним уровню то мож поробиц у месних канцеларийох (у матичара), у општинских и городских управох.

Єдинствени виберацки список будзе заключени 18. марца до 24 годзин, а поволанки за гласанє гражданє треба же би достали по 28. марец.

