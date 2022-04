Превжал фамелийну предавальню „Шайтош”

Окрем желєняви и овоцох, єст и домашнї млєково продукти зоз млєкарнї „Маґлич”, Фрикомова змарзнута желєнява и змарзнути овоци, сотрудзую зоз Диямантом, а однєдавна у їх понукнуцу и Callebaut, найквалитетнєйша белґийска чоколада.

Фамелия Михайловски зоз Дюрдьова длуго роки ше занїма зоз польопривреду. Наш собешеднїк закончел Правни факултет и було му жаданє же би бул адвокат, алє кед почал робиц у єдней адвокатскей хижи похопел же го тота робота нє цикави, и же би сцел буц свой ґазда. Понеже Иваново родичи уж тримали предавальню домашнїх продуктох, у бешеди з нїма догварели ше же вон превежнє роботу на себе.

– Кед пришло до того же да порушам свою роботу помали сом роздумовал и о мeну за предавальню. Жадал сом же би було нєкаждодньове, алє и же би ше лєгко паметало. Понеже наша фамелия Михайловски, точнєйше Михальовски, у валалє позната под назвиском Шайтош, одлучел сом же ше и моя предавальня будзе так волац. Повязал сом нашо „шпицнаме”, як ми ту гуториме, и нашу фамелиярну роботу – гварел Иван.

Предавальня отворена початком прешлого лєта. Як гварел наш собешеднїк, початок бул лєгки лєм прето же нє мал вельки укладаня. У заградох, винїцох и овоцнїку цо обрабяю було вельо того цо ше за початок могло понукнуц купцом.

– З оглядом на тото же жиєме у малим штредку дзе велька конкуренция, бо маме и пияц и ище предавальнї овоци и желєняви, у початку було чежко. То лєм ствар звикнуца. Велї кед ше науча на єдно чежко ше прилагодза на дацо нове. Дружтвени мрежи барз допринєсли тому же би ше пречуло за нас, бо то главне жридло информацийох. Гоч предавальня отворена пред седем мешацами, ище вше нам приходза людзе и гуторя же нє знаю же зме отворели предавальню. Тераз уж рушело як треба. Людзе видзели же маме добру и квалитетну робу и прешвечели ше же зме наисце любезни и же ше намагаме же бизме каждого максимално випочитовали – толкує наш собешеднїк.

Основни асортиман понукнуцох з часом дополньовали и тераз, окрем желєняви и овоцох, у Шайтошових єст и домашнї млєково продукти зоз млєкарнї „Маґлич”, Фрикомова змарзнута желєнява и змарзнути овоци, сотрудзую зоз Диямантом и однєдавна у їх понукнуцу ше може найсц и Callebaut, найквалитетнєйша белґийска чоколада. Тиж так у понукнуцу маю и домашнї резанки, маджуни и парадичанку. На питанє же цо купци найвецей глєдаю Иван нам у франти гварел же ше му дараз видзи же цали валал вари исте єдзенє. Случовало ше же за єден дзень двацец людзе приду купиц пасулю. Внєдзелю ше найвецей купує желєняву и резанки за юшку, а як пришла яр, купци найвецей глєдаю ягоди.

ЄДЕН З ПРОБЛЕМОХ, НАЙСЦ ДОБРОГО РОБОТНЇКА

– Найвекши проблем ми бул найсц доброго роботнїка. Кед сом отворел предавальню робели нєвеста и я. Як ше робота розвивала так нам требала помоц. Мам упечаток же шицки глєдаю роботу, а модля ше же би ю нє достали. Велї ше явяли же би сцели робиц, алє обчековали же им плаца у початку будзе такой 70 000, а нє знаю нїч, нє сцели учиц анї слухац. Щиро, думам же тот проблем маю велї. Було днї кед сом робел од 6 по 20 годзин, вец сом ишол до набавки, а рано шицко ознова – гутори Иван.

Тераз робя штверо. Маю єдну роботнїцу на стаємно и два котри студираю, та ускладзую роботу спрам обовязкох на факултету. Вредни су, жадаю учиц, любезни су и нашмеяни, а то му найважнєйше.

КВАЛИТЕТ НА ПЕРШИМ МЕСЦЕ

Правилне костиранє то драга ґу лєпшому имунитету, а лєпши имунитет водзи до лєпшей одбрани од рижних вирусох, бактерийох и хоротох вообще. За оптималне фукнционованє орґанизма доприноша и витамини и минерали котрих найвецей єст у овоцох и желєняви. У остатнї час людзе почали вецей рахунку водзиц о здравю и вше ше вецей глєда орґански продукти.

– Думам же найвецей тому допринєсло тото же ше тераз на каждим крочаю приповеда о здравей поживи. Велї информациї тераз людзом доступни, досц того мож найсц на рижних видео знїмкох на Ю’тюбу и дума же праве то причина же ше пременєла свидомосц при людзох и самим тим и пришло до векшого поглєдованя здравей поживи – гутори Иван.

Шайтошово у понукнуцу маю велї орґански и веґански продукти: орґански какао, орґански цимет, орґанску веґету.

НОВА ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Нова фискализация почала ше у нашей держави применьовац од 1. новембра прешлого року. Велї думали же то цошка барз страшне, алє ше указало же нє шицко таке чарне и же поєдноставює роботу. Як нам Иван гварел, вони уж прешли на нову фискализацию. Їх нова фискална каса у исти час и апарат за банковни карточки. Вельо лєгчейше ше тераз роби. Єдини проблем у початку бул тот же ше мушело ознова шицки шифри уруциц до компютерскей програми.

