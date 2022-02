Преглашени и два лїстини за локални виберанки

КУЛА – За наступни локални виберанки, хтори и у кулскей општини буду отримани 3. априла потераз поднєшени и преглашени три виберанково лїстини.

Перша виберанкова лїстина Сербскей напредней странки Александар Вучич – Вєдно можеме шицко и на нєй єст 37 кандидатох за одборнїкох у Скупштини општини Кула, друга виберанкова лїстина Социялистичней партиї Сербиї Ивица Дачич – премиєр Сербиї зоз 20 кандидатами за одборнїкох, а треца виберанкова лїстина Заєднїцох Сербох зоз 37 кандидатами за одборнїкох.

Заинтересовани политични партиї и ґрупи гражданох виберанково лїстини можу придац найпознєйше по 20 днї пред отримованє виберанкох.

