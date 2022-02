Преглашени найлєпши спортисти за прешли рок

ШИД – Вчера у сали Скупштини општини Шид преглашени найлєпши спортисти за 2021. рок.

Припознаня додзелєни у 12 катеґорийох, а за найлєпшого спортисту преглашени Михайло Медич зоз Рукометного клубу „Раднички“ зоз Шиду, а за найлєпшу спортистку преглашена Бояна Йованович, бициґлистка Бициґлистичного клубу „Шид“.

За найлєпшу хлопску сениорску екипу преглашени Фодбалски клуб „Раднички“, а при женох екипа Каяк кану клуба „Филип Вишнїч“ зоз Вишнїчева.

Спортистох привитал и на успихох повинчовал заменїк предсидателя Општини Дьордє Томич, а припознаня наградзеним придали члени Општинскей ради Милош Милошевич и Ґоран Ковачевич.

