НВУ „Руске слово“ предава половни авто Škoda fabia classic, 2007. рок. Прешол – коло 380 000 км, реґистровани до новембра. Початна цена – 2 000e. Явиц ше и понукац цену на: 069 673301, або на: rsfin@ruskeslovo.com. Опатриц мож у Вербаше або Новим Садзе.

