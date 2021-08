Предавам пец Термал 25 кw зоз комплетну систему за зогриванє на пелет. Мало

хасноване, лєм три сезони, у добрим стану. Руски Керестур, обявиц ше на

телефонске число 065/515-4467.

