ШИД – На вчерайшей 30. схадзки, Општинска рада (ОР) утвердзела Предлог одлуки о приношеню плана детального реґулованя черпней станїци „Мохарач“, у катастерскей општини Ердевик и Бинґула.

ОР розпатрала и Звит о роботи за 2020. рок Музею наївней уметносци Илиянум, потримала вименки и допольнєня Програми дїлованя ЯКП Явне ошвиценє, услуги и отримованє, дала предлог менованя членох школских одборох, а на дньовим шоре були и други даскельо точки з компетентносци ОР.

