Предлог одлуки о ребалансу буджета

ШИД – На вчерайшей схадзки Општинскей ради (ОР) вигласани Предлог Одлуки о вименки и дополнєню Одлуки о буджету за 2021. рок з хтору, кед ю вигласа Скупштина, буду звекшани средства за капитални инвестициуї на подручу општини.

Плановани средства за реконструованє улїцох у Куковцох, вибудов физкултурней сали у Вишнїчеве, вибудов амбуланти у Илинцох, предлуженє реконструкциї драги од Ямени у напряме Рачиновцох, потим за вибудов реґионалней системи за наводньованє, за поставянє соларних колекторох за зогриванє води у ПУ „Єлица Станивукович Шиля”, як и виробок потребней документациї за ушоренє простору на хторим плановане подзвигованє памятнїка малярови Сави Шумановичови.

Члени ОР тиж прилапели Одлуку о вименкох и дополнєньох дїлованя ЯКП „Водовод“ и звити о роботи Народней библиотеки „Симеон Пищевич“, Музею наївней уметносци „Илиянум“, Ґалериї „Сава Шуманович“, Установи за спорт „Партизан“, Туристичней орґанизациї и Центра за социялну роботу.

