Предложени кандидат за националну пензию

НОВИ САД – Прейґ Зум платформи пияток, 26. новембра, отримана 18. схадзка Националного совиту ускей националней меншини. На Дньовим шоре, хтори присутни члени єдногласно прилапели, було два точки од хторих ше найзначнєйша одношела на даванє предкладу кандидата за доставанє националней пензиї.

По предвидзени термин сцигли три прияви – професора др Юлияна Тамаша, новинара, писателя и прекладателя Михала Рамача и новинарки и писательки Ирини Гарди Ковачевич.

З оглядом же по предписаних правилох кажда меншина може мац лєм єдного кандидата за тото високе державне припознанє, после гласаня, найвецей, дзевец гласи достал др Юлиян Тамаш. Схадзки присуствовали тринац члени нашого Националного совиту.

