Предложени Финансийни план МЗ за 2022. рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предкладанє Финансийного плану Месней заєднїци Руски Керестур, за шлїцуюци 2022. рок, прилапене 7. септембра на схадзки Совиту МЗ на хторей були присутни шесцеро од дзешецерих членох.

Як визначел предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр, понеже законски инґеренциї МЗ барз огранїчени, и предложени финансийни план предвидзує лєм средства за функционованє МЗ и Спортскей гали о котрей ше МЗ стара, як и за рижни акциї як чисценє базену и подобне.

На схадзки потим секретар МЗ Михайло Пашо Совиту представел звит о своєй потерашнєй роботи, дзе є на длужносци 14 мешаци, а главни фокус попри каждодньовим проблемох жительох и обовязкох МЗ му бул и на еколоґийних и гуманитарних активносцох.

Члени Совиту визначели на чим ище треба инсистовац при локалней самоуправи, а цо од скорей обецане, а медзи иншим то и драга до Крущичу и фабрика води.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)