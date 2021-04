ШИД – На подручу општини Шид як за Рутенпрес вчера гварел др Крсто Куреш, директор Дома здравя, з першу дозу вакцини вакциновани 7 872 особи, а зоз другу дозу односно ревакциновани 3 880 особи.

Вон додал же вакцинованє и ревакцинованє чече як плановане, а по його словох хвильково на подручу општини єст коло 125 активни случаї вируса корона цо менше число у одношеню на исти час прешлого тижня.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)