Предлужени роботни час кафичох

КУЛА – Штаб за позарядово ситуациї Општини Кула, тє. його командант Дамян Милянич, на вчерайшей схадзки принєсол заключенє по хторим роботни час кафичох на териториї општини предлужени и оможлївени од 6 по 24 годзин.

Тота мира повязана зоз епидемийну ситуацию, а у Заключеню Штабу и надалєй предвидзене почитованє предписаних мирох у завартей и отвореней часци обєкта, а начално и далєй предвидзени потерашнї мири, ношенє маскох, почитованє дистанци, и гиґиєнских мирох, як за занятих так и за госцох. То шицко подрозумує же у завартей часци погосцительного обєкту пополнєтосц нє шме буц векша як 50 одсто.

