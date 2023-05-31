Предлужени термин за прияви за субвенциї у польопривреди до 12. юния

БЕОҐРАД – Термин за приявйованє польопривреднїкох за субвенциї по актуалним явним поволаню предлужени до 12. юния.

Тото ше одноши на прияви за даваня по гектару, як и за субвенциї за квалитетни приплодни гарла, карменє, крави за одхов целятох за карменє и за пчоли.

Одлука о додатним предлуженю термина за приявйованє принєшена як би ше помогло польопривредним продуковательом и оможлївело им додатни час за прибавянє нєобходней документациї.

Циль такей одлуки же би ше цо векше число польопривредних продуковательох приявело на явни поволаня и же би достали жадани субвенциї.

Зоз Министерства польопривреди надпоминаю же предлуженє терминох нє будзе дїйствовац на динамику виплацованя, котра ше будзе окончовац без одкладаня.