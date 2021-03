Предсидатель Мирович нащивел Ґосподїнци и Чуроґ

ЖАБЕЛЬ/ҐОСПОДЇНЦИ – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович зоз своїма сотруднїками и представнїками Општини Жабель вовторок нащивел два места у општини Жабель – Основну школу „Жарко Зренянин” у Ґосподїнци и Фарму „Фармер” фамилиї Радишич у Чуроґу.

У нащиви жабельскей општини з предсидательом Мировичом були и покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство Чедомир Божич, донєдавни предсидатель тей Општини, секретар за образованє Жолт Сакалаш, актуални предсидатель Општини Жабель Урош Раданович и предсидатель Скупштини општини Жабель Радован Чолич.

З нагоди нащиви предсидателя Покраїнскей влади, директор Основней школи „Жарко Зренянин” Дарко Вранешевич предсидательови Мировичови подаровал малюнок зоз Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” автора Владимира Дороґхазия.

