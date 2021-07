Предсидатель Општини Вербас нащивел Ґеронтолоґийни дом у Коцуре

КОЦУР – Предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич нащивел Домске оддзелєнє Ґеронтолоґийного центру Вербас у Коцуре же би, як сообщене зоз тей установи, особнє винчовал родзени дзень найстаршей хасновательки їх услугох.

По сообщеню, попри пригодного дарунку котри предсидатель Општини Роєвич принєсол, вон вихасновал нагоду и же би у розгварки з другима хаснователями услугох тей установи вислухал їх потреби и жаданя. Тиж, єден з хасновательох коцурского оддзелєня Ґеронтолоґийного центру подаровал Роєвичови малюнок котри сам виробел за ньго.

Предсидатель Општини з тей нагоди подзековал директорки Радмили Мусич, як и шицким занятим у оддзелєню у Коцуре, же зоз своїм намаганьом, закладаньом и вельку одвичательносцу зачували хасновательох од пандемиї Ковид-19.

