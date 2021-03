ШИД – Предсидатель Општини Зоран Семенович вчера повинчовал Дзень женох и зоз сотруднїками з тей нагоди нащивел явни установи хторим снователь локална самоуправа и Република.

Семенович, окрем винчованкох, женом придал и скромни дарунки, а нащивел Дом здравя, Предшколску установу„Єлица Станивукович Шиля“ и други установи.

