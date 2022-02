ШИД – Предсидатель Општини Зоран Семенович вчера нащивел родичох першонародзених бебох 1. януара 2022. року, а то хлапци Драґан Шуша и Зоран Терзич.

Предсидатель Семенович бебом принєсол дарунки, а родичом придал ришенє о пенєжней помоци по Одлуки о пенєжней помоци фамелийом з дзецми на подручу општини Шид.

