Предсидатель Општини поволал на вакцинованє

ЖАБЕЛЬ – Предсидатель Општини Жабель Урош Раданович поволал шицких гражданох же би прияли вакцину.

Раданович у сообщеню, чувствуюци особну и моралну одвичательносц, поволал гражданох же би ше, почитуюци себе, свою фамилию и шицких людзох, справовали одвичательно ґу тей чежкей ситуациї у котрей цала планета. Прето поволал шицких гражданох же би вихасновали нагоду и приял вакцину, бо ше з тим доприноши знїщованю тей епидемиї, гварел предсидатель Раданович.

Початком того тижня предсидатель Раданович нащивел пункт за вакцинованє у Спортскей гали у Жаблю, бешедовал зоз медицинскима роботнїками и гражданами котри того дня прияли, або мали прияц вакцину.

