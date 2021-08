ШИД – Предидатель Општини Шид Зоран Семенович, приял вчера младого боксера Неманю Котараша и його тренера зоз Боксерского клуба „Пикасо“ Петра Петрашевича.

Котараш перши у Сербиї и Войводини у кадетскей конкуренциї и будзе член репрезентациї Сербиї на Европским першенстве хторе будзе отримане у Сараєве од 10. по 21. авґуст.

Семенович пожадал Котарашови же би цо лєпше репрезентовал Шид и Сербию на спомнутим боксерским змаганю.

