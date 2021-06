ШИД – Предсидатель Општини Шид Зоран Семенович вчера приял найлєпших школярох основних и стреднїх школох з подруча шидскей општини у сали Скупштини општини.

З тей нагоди вон им винчовал на посцигнутим успиху и пожадал успих у дальшим школованю, и каждому уручел кнїжку як символични дарунок.

